Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu

12.06.2026 11:55  Güncelleme: 11:56
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İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kapalıçarşı'da bir trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yoğun duman nedeniyle vatandaşların endişe yaşadığı görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kapalıçarşı'da trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgeden yükselen yoğun duman nedeniyle çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu

KAPALIÇARŞI'DA TRAFO YANGINI

Yangın, saat 11.30 sıralarında Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'daki bir trafoda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından bölgeden yoğun duman yükseldi.

Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Yoğun dumanın çevreyi kaplaması nedeniyle bölgede bulunan vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu
Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Fatih, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu - Son Dakika
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