Kapalıçarşı'da trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgeden yükselen yoğun duman nedeniyle çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.
Yangın, saat 11.30 sıralarında Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'daki bir trafoda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından bölgeden yoğun duman yükseldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Yoğun dumanın çevreyi kaplaması nedeniyle bölgede bulunan vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu - Son Dakika
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