Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu

Kapalıçarşı'da trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgeden yükselen yoğun duman nedeniyle çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

KAPALIÇARŞI'DA TRAFO YANGINI

Yangın, saat 11.30 sıralarında Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'daki bir trafoda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından bölgeden yoğun duman yükseldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Yoğun dumanın çevreyi kaplaması nedeniyle bölgede bulunan vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.