Kapı Açan Sürücü Motosiklet Kazası Yaptırdı

Gaziosmanpaşa'da park halindeki otomobilinin kapısını kontrolsüz şekilde açan sürücü, motosikletlinin kaza yapmasına neden oldu.

Küçükköy'de park halindeki otomobilin sürücüsü, aynalarını kontrol etmeden kapıyı aniden açtı.

Bu sırada yoldan geçen motosiklet, aracın kapısına çarpıp devrildi. Yere düşen motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Motosikletlinin hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.