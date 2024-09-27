Kapıcıya İş Kazası Tazminatı, Sakinler İstinafa Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kapıcıya İş Kazası Tazminatı, Sakinler İstinafa Gitti

Kapıcıya İş Kazası Tazminatı, Sakinler İstinafa Gitti

Seyhan'da kapıcının iş kazası davası kazandı, site sakinleri 60 bin lira tazminat isteme kararı protesto etti.

27.09.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 yıl önce bir site sakini tarafından silahla yaralanan kapıcı iş mahkemesinde açtığı "iş kazası" davasını kazandı, yasal faiziyle kendilerinden 60'ar bin liraya yakın tazminat istenen 210 daireli sitenin sakinleri de olayın bireysel husumetten kaynaklandığını savunarak kararı istinafa taşıdı.

Apartman görevlisi Rıdvan U, site sakini Caner Ş. tarafından Adavista Sitesi bahçesinde 25 Kasım 2019'da silahla yaralanmasının ardından saldırının iş kazası olduğu gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu.

İnceleme sonrasında Adana 13. İş Mahkemesinde açılan dava kapsamında, konunun iş kazası olup olmadığının tespitine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) rapor talep edildi.

SGK'nin mahkemeye sunduğu raporda, 25 Kasım 2019'da Rıdvan U'nun yaralanmasıyla sonuçlanan olayın iş kazası sayılması gerektiği ve Caner Ş'nin yüzde 90, davacının ise yüzde 10 kusurlu olduğu belirtildi. Ayrıca dava dosyasına Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinden alınan Rıdvan U'nun "bakıma muhtaç olduğu" tespitine yönelik rapor da eklendi.

Olayın ardından tutuklanan Caner Ş'nin yargılamasının Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapıldığı ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 8 ay, "silahla tehdit"ten de 3 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 11 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi de Adana 13. İş Mahkemesince görülen davanın dosyasına girdi.

Alınan raporlar, SGK kayıtları, tespitler ve yazılan müzekkerelere verilen cevaplar doğrultusunda 11 Haziran'da taraflar arasındaki davayı karara bağlayan Adana 13. İş Mahkemesi, 5 yıl önce sitede yaşanan tartışma sonucu eski apartman görevlisi Rıdvan U'nun site sakini Caner Ş. tarafından silahla yaralanmasının iş kazası olduğuna karar verdi. Mahkeme, site maliklerinin "tam kusurlu" olduğuna hükmetti.

Gerekçeli kararda, "Davalı tarafça SGK'de belirlenen kusur ve maluliyet oranı süresinde somut verilere dayanılarak itiraz edilmediğinden yeniden kusur raporu alınmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Davacı Rıdvan U'nun 25 Kasım 2019'da meydana gelen iş kazası neticesinde 7 milyon 140 bin 47 lira maddi tazminat talebinin kabul edilebilir olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Rıdvan U'nun 200 bin liralık manevi tazminat talebinin de kabulüne karar verilmiştir. Adavista Sitesi maliklerinin davacı Rıdvan U'ya 25 Kasım 2019'dan itibaren işleyecek yasal faizleriyle 7 milyon 140 bin 47 lira maddi, 200 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Site sakinlerinin istinafa taşıdığı dava dosyasının incelemesi sürüyor.

Sanık Caner Ş'nin ise bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik hükümleri kapsamında salıverildiği öğrenildi.

Karara tepki

Site sakinleri, 2000 Evler Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde toplanarak karara tepki gösterdi.

Sakinlerden Ayhan Türker, AA muhabirine, eski kapıcı Rıdvan U. ile sitede yaşayan Caner Ş. arasında 2019'da tartışma yaşandığını söyledi.

Tartışma sonucu Caner Ş'nin Rıdvan U'yu silahla yaraladığını, tedavisinin ardından kapıcılarının siteyi iş kazası nedeniyle mahkemeye verdiğini anlatan Türker, "Bizim hiç haberimiz olmadan 12 milyon lira icra gelmiş. Hane başına 60'ar bin lira düşüyor. Daha da devamı var diyorlar. Hepimiz mağdur durumdayız." diye konuştu.

Site sakinlerinden Gizem Karademir de eski kapıcıların yaklaşık 5 yıl önce silahla yaralanmasından dolayı üzüldüklerini ancak bu olayın iki kişi arasında geçtiğini dile getirdi.

Yaşadıkları sitede 210 daire olduğunu ve her daireye 60 bin liraya yakın icra geldiğini belirten Karademir, "Eski kapıcımız gerçekten iş kazası geçirmedi çünkü cam silerken, çöp atarken veya eli kesilip de bizimle alakalı mağduriyet yaşamadı. 12 milyon lira tazminat talep ediliyor. Çok yüksek bir miktar. Bunun devamının geleciğin de düşünüyoruz. Bu konudaki mağduriyetimizin duyurulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Caner Ş'nin Rıdvan U'yu 25 Kasım 2019'da tabancayla yaralaması güvenlik kamerasınca da kaydedilmiş, olayın ardından Caner Ş. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Seyhan, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıcıya İş Kazası Tazminatı, Sakinler İstinafa Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:54:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kapıcıya İş Kazası Tazminatı, Sakinler İstinafa Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement