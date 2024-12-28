Kapıdağ'da Off-Road Keyfi - Son Dakika
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Kapıdağ'da Off-Road Keyfi

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Kapıdağ Yarımadası'nda kar yağışı, off-road tutkunlarını doğal güzelliklerle buluşturdu.

28.12.2024 13:53
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Karla kaplı Kapıdağ'da off-road heyecanı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda, kış mevsiminin etkisini hissettirdiği günlerde Yukarıyapıcı kırsal mahallesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu manzaralar, hem kar severlerin hem de off-road tutkunlarının ilgisini çekti.

Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimleri, yıllardır kış mevsiminde kar yağışıyla dikkat çekerken, bu yıl da doğaseverlerin buluşma noktası oldu. Bölgede kar kalınlığı 15-20 santimetreye kadar ulaştı. Zaman zaman fırtınanın da etkili olduğu bölgede tipi şeklinde yağan kar, doğal bir güzellik sundu.

Arazi araçlarıyla bölgeye gelen off-road ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen macera dolu anlar yaşadı. Araçlarla kar kaplı yollarda ilerlemek, adrenalin tutkunları için unutulmaz bir deneyim sundu. Bunun yanı sıra, karla kaplanmış çam ağaçları ve bölgenin eşsiz doğası, ziyaretçilerin bol bol fotoğraf çekmesine imkan tanıdı.

Kapıdağ Yarımadası Off-Road grubunun yöneticisi Deniz Çalışkan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun bölgedeki hava şartlarına hızlıca nasıl adapte olduğunu anlattı. Çalışkan, "Bölgede bulunan arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan kar yağışı bilgisi gelir gelmez hemen harekete geçtik. Ekiplerimizle birlikte kısa sürede organize olduk ve araçlarımızla yola koyulduk," dedi.

Deniz Çalışkan, off-road tutkunlarının özellikle zorlu hava şartlarında sürüş yapmayı sevdiğini ve bu tür etkinliklerin hem grup üyelerinin deneyimlerini artırdığını hem de bölgedeki doğal güzellikleri keşfetmelerine imkan sağladığını vurguladı. "Kapıdağ Yarımadası, doğası ve arazi şartlarına bu tür maceralar için çok uygun bir bölge. Kar yağışıyla birlikte manzara eşsiz bir hal alıyor ve bu bizi daha da motive ediyor," diye ekledi.

Çalışkan ayrıca, grubun sadece macera arayışıyla değil, aynı zamanda çevre bilinciyle de hareket ettiğini belirtti. "Her etkinliğimizde doğayı korumayı öncelik haline getiriyoruz. Rotamız boyunca hiçbir şekilde çevreye zarar vermemeye özen gösteriyoruz," ifadelerini kullandı.

Kapıdağ Yarımadası Off-Road grubu, kar yağışını fırsata çevirerek hem doğanın tadını çıkarıyor hem de ekip ruhunu güçlendiriyor. Bu tür etkinliklerin bölgedeki doğa turizmine de katkı sağladığını ifade eden Çalışkan, "Amacımız, bölgenin eşsiz güzelliklerini daha fazla insana tanıtmak ve aynı zamanda doğa sporlarının keyfini yaşamak," dedi.

Yetkililer, kış şartlarında bölgeye gitmek isteyenlere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Araç sürücülerinin kar lastiği ve zincir gibi ekipmanları yanlarında bulundurmalarının önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca, bölgede telefon çekmeyen alanların olduğu hatırlatılarak, gruplar halinde seyahat edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Güncel, Turizm, Çevre, Doğa, Spor, kar, Son Dakika

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