Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı\'nda 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda yapılan x-ray taramasında, yangın tüpü kutusuna saklanmış 5 pakette 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

10.05.2024 09:15
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Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen B.M.G. yönetimindeki tır, şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada, tırın çekiciyle dorse arasında bulunan bölümde yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, yangın tüpü kutusuna saklanmış, 5 pakette 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi.

Tır sürücüsü B.M.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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