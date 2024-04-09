Kapıkule Sınır Kapısı'nda 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 3 düzensiz göçmen yakalandı

Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 3 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltukları arasına gizlenen biri ve bagajda bulunan 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenler, Göç İdaresine teslim edilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.

09.04.2024 09:39  Güncelleme: 09:40
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kapıkule Sınır Kapısı'nın çıkış peronunda şüphe üzerine kontrol edilen bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada, biri aracın arka koltukları arasına gizlenen, 2'si de bagajda Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Göç İdaresine teslim edildi.

Otomobil sürücüsü N.İ. ise gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan N.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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