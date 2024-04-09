Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 3 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ESHOT personeliyle bayramlaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarda görev yapan personelle bayramlaşma programına ESHOT ile başladı. Başkan Tugay, personele hitaben, 'Büyük bir sorumluluk duygusu ile iyi hizmet sunuyorsunuz. Bunu daha da kaliteli hale getirmek için hep birlikte çalışacağız. Sizleri tanıdığım ve aynı ortamda çalışma fırsatı bulduğum için büyük mutluluk duyuyorum' dedi.