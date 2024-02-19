Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır yakıt deposunda uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır yakıt deposunda uyuşturucu bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı\'nda tır yakıt deposunda uyuşturucu bulundu

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada yakıt deposunda 3 kilo 450 gram kokain, 17 gram skunk ve 16 kilo 650 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirdi. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

19.02.2024 16:53  Güncelleme: 16:54
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt deposunda uyuşturucu bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye giriş için sınır kapısına gelen bir tırda arama yaptı.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı arama sırasında tırın yakıt deposu araçtan söküldü.

Ekiplerce kesilerek açılan yakıt deposunda 33 paket içerisinde, 3 kilo 450 gram kokain, 17 gram skunk, 16 kilo 650 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Uyuşturucu, Politika, Güncel, Son Dakika

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