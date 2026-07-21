Afyonkarahisar'da başı sürgülü kapının köşesine sıkışan çocuk, kurtarılarak ailesine teslim edildi.
Ataköy Mahallesi'ndeki düğün salonunun sürgülü demir kapısında oynayan 4 yaşındaki çocuk, başını köşeye sıkıştırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapının köşesinin bir kısmını keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kapıya Sıkışan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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