Kapkaç Şüphelileri Dron ile Yakalandı - Son Dakika
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Kapkaç Şüphelileri Dron ile Yakalandı

Kapkaç Şüphelileri Dron ile Yakalandı
15.06.2026 10:08
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İstanbul'da kapkaç yapan 2 şüpheli, dron destekli operasyonla yakalanarak tutuklandı.

FATİH'te meydana gelen iki ayrı kapkaç olayının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Beyoğlu'nda park halindeki motosikletlerini almaya gelen şüphelilerin dron destekli operasyonla yakaladı. Fatih'in yanı sıra Eyüpsultan, Şişli ve Beşiktaş'ta 6 ayrı kapkaç olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da Fatih'te Akşemsettin Mahallesi'nde ve 10 Haziran'da Mesihpaşa Mahallesi'nde meydana gelen iki ayrı kapkaç olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, motosikletle hareket eden iki şüphelinin yolda yürüyen kişilerin çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

2 KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ BEYOĞLU'NDA YAKALANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmalarında şüphelilerin olayların ardından Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi'nde kullandıkları motosikleti park ettikleri belirlendi. Bunun üzerine motosikletin bulunduğu bölge ve çevresi dron ile izlemeye alındı. Takip sırasında park halindeki motosikleti almaya gelen ve eşkalleri olayların şüphelileriyle uyuşan D.M. (25) ile Ö.N.A. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları motosiklette yapılan aramalarda, 1 Haziran'da Beşiktaş'ta gerçekleştirilen olayda çalınan bir cep telefonu, 10 Haziran'da Eyüpsultan'da gerçekleştirilen olayda çalınan bir cep telefonu ile 11 Haziran'da Şişli'de gerçekleştirilen olayda çalınan bir cep telefonu ele geçirildi. Çalışmaların devamında şüphelilerin yakalandıkları mahallede bulunan evlerinde yapılan aramalarda suçta kullandıkları değerlendirilen şapka, maske ve eldivenler ile çok sayıda pasaport ve kimlik kartı bulundu. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 107 uyuşturucu hap ele geçirildi.

6 AYRI KAPKAÇ OLAYINA KARIŞAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüphelilerin sorgularında, Fatih'teki olayların yanı sıra Eyüpsultan'da 1, Şişli'de 2 ve Beşiktaş'ta 1 olmak üzere toplam 6 kapkaç olayının faili oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.M. ve Ö.N.A., 12 Haziran'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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