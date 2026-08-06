Kapuzbaşı Şelaleleri'nde Trajik Kaza - Son Dakika
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Kapuzbaşı Şelaleleri'nde Trajik Kaza

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14 yaşındaki Ela Nur Çenge, şelalede akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'nde suya düşerek akıntıya kapılan çocuk yaşamını yitirdi.

Ailesiyle Kapuzbaşı Şelaleleri'ni gezmeye gelen Ela Nur Çenge (14), Güney Şelale'de dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıya kapılan Çenge, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, Çenge'nin cansız bedenine suya düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Zamantı Irmağı'nda ulaştı.

Çenge'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapuzbaşı Şelaleleri'nde Trajik Kaza - Son Dakika

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