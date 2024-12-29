Kar Altında Havuç Hasadı

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Tatvan'da kar altında kalan havuçların hasadı yapıldı, üretici kaliteyi artırdığını belirtti.

29.12.2024 12:56
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Tatvan'da kar altındaki havuçların hasadı yapıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, karlar altında kalan havuçların hasadı yapıldı.

Son birkaç gündür yoğun kar yağışının etkisi altında olan Bitlis'te, bir yandan karla mücadele çalışmaları sürerken, diğer yandan ise kar altında kalan ürünlerin hasadı yapılmaya çalışılıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Mehmet Okay isimli vatandaş, bahçesine ektiği havuçların hasadına başladı. Bölgede havuç yetiştiriciliği konusunda örnek bir girişim sergileyen Mehmet Okay, hem yerel tarıma dikkat çekiyor hem de doğanın sunduğu şartlardan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyor. Karla kaplı bahçesine kürek ve çapayla giderek havuçların üzerini temizleyen Okay, karın altındaki havuçları tek tek topladı.

"Kış hasada daha kaliteli ürün sunuyor"

Bölgede havuç yetiştiren nadir üreticilerden biri olan Okay, soğuk hava ve karın ürünün kalitesini arttırdığını belirterek, havuçların zorlu kış şartlarına dayanıklı olduğunu söyledi. Topladığı havuçların oldukça iri ve kaliteli olduğunu belirten Okay, "Ev ihtiyacı için son birkaç yıldır Van Gölü sahilindeki bahçeme havuç ve kış sebzeleri ekiyorum. Yazın başında ektiğim ürünlerden biri olan havuçların, son iki yıldır özellikle kış aylarında hasadını yapıyorum. Havuçlar soğuk havada ve kar altında kalarak doğal bir koruma kazanıyor ve hem tazeliklerini hem de lezzetlerini koruyor" dedi.

Bölgede havuç yetiştiriciliğinin pek yaygın olmadığına dikkat çeken Okay, "Ben bu işi seviyorum ve geliştirmek istiyorum. Kışın hasat yapmak zor ama ürünlerimin kalitesini görünce tüm yorgunluğumu unutuyorum. Bu yılın ilk hasadını yaptım. Evin ihtiyacı kadar havucu hasat ettim, geriye kalanları da bozulmasın diye üzerini tekrardan karla kapattım. Buradaki havuçlar en soğuk ve zorlu kış günlerinde bile bozulmadan yaza kadar kalabiliyor. Bu sayede bizlerde kışın ortasında bile kendi bahçemizde ürettiğimiz havuçlardan afiyetle yiyebiliyoruz. Bu yöntem de bize verimli bir tarım modeli sunmuş oluyor. Bu nedenle herkese bu modeli tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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