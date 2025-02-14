Kar Küreme Aracı Şarampole Yuvarlandı, Operatör Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

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VAN'ın Bahçesaray ilçesinde kar küreme çalışması yaparken şarampole yuvarlanan belediyeye ait iş makinesinin operatörü, bölgeye sevk edilen jandarma helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı.

Bahçesaray ilçesine bağlı Güneyyamaç- Bağcılar yolunda kar küreme çalışması yapan belediyeye ait iş makinesi, bir anda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan operatör Mehmet Salim Akçer (33) için yetkililerden helikopter talebinde bulunuldu. Bunun üzerine Jandarma Hava Grup Komutanlığından bölgeye hareket eden helikoptere alınan Akçer, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Akçer'in hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABER: Behçet DALMAZ/ VAN,