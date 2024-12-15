Kar nedeniyle kapalı yollar kontrollü ulaşıma açıldı

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Kar ve tipi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof- Damal kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı 18 kişilik ekibin çalışması sonucu, yollar kontrollü olarak küçük araçlara açıldı.

Ağır tonajlı araçların geçişi için söz konusu yollarda genişletme çalışmaları sürüyor.

Ekipler, mevcut yollarda yoğun buzlanmanın olduğunu belirterek, sürücülerin tedbirli olmasını istedi.