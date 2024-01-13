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Kar nedeniyle kapanan yolda hasta çocuk 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Kar nedeniyle kapanan yolda hasta çocuk 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ateşi yükselen 2,5 yaşındaki Evrim Şen, kar nedeniyle kapanan yolda ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı. Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünün Çobanpınar mezrasında ateşi yükselen minik Evrim Şen için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. İl Özel İdaresi ekipleri de kendilerine ulaşan bilgi üzerine 3 saatlik çalışmayla yolu açtı, sağlık ekipleri de köye ulaştı. Minik Evrim, yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik Evrim'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kar nedeniyle kapanan yolda hasta çocuk 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
13.01.2024 - 21:04,
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ateşi yükselen 2,5 yaşındaki Evrim Şen, kar nedeniyle kapanan yolda ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı.

Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünün Çobanpınar mezrasında ateşi yükselen minik Evrim Şen için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. İl Özel İdaresi ekipleri de kendilerine ulaşan bilgi üzerine 3 saatlik çalışmayla yolu açtı, sağlık ekipleri de köye ulaştı. Minik Evrim, yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik Evrim'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kar nedeniyle kapanan yolda hasta çocuk 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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