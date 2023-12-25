 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta tedaviye alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta tedaviye alındı

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Doğantepe köyünde yaşayan yüksek tansiyon hastası S.K. rahatsızlanınca, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ambulansla yolda ilerlemekte zorluk çeken sağlık ekipleri, İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri, S.K'yı hastaneye sevk etti.

Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta tedaviye alındı
25.12.2023 - 16:27,
Abone Ol

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasının ardından tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Doğantepe köyünde yaşayan yüksek tansiyon hastası S.K. (49) rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ambulansla yolda ilerlemekte zorluk çeken sağlıkçılar, İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti.

Yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri, S.K'yı hastaneye sevk etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Akıncılar, Sivas, Ulaşım, Acil Durum, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta tedaviye alındı - Son Dakika


15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22
Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06
2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04
Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Son Dakika
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 16:51:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement