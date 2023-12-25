15:49 • •
15:25 •
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı•
15:06 • •
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasının ardından tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Doğantepe köyünde yaşayan yüksek tansiyon hastası S.K. (49) rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ambulansla yolda ilerlemekte zorluk çeken sağlıkçılar, İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti.
Yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri, S.K'yı hastaneye sevk etti.
Son Dakika › Güncel › Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta tedaviye alındı - Son Dakika