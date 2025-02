Kar, Urartu Mağaralarını Güzelleştirdi

Güncel

Kar, Urartu mağaralarında kartpostallık görüntüler oluşturdu

TUNCELİ - Tunceli'de Urartu dönemine ait tarihi in delikleri, kar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışının iki gün boyunca etkili olduğu Tunceli'de ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Çemişgezek ilçesindeki Tağar Vadisi'nde sarp kaya üzerinde konut amaçlı oyulmuş olan Urartu eseri tarihi in delikleri, kar yağışının ardından tabloları aratmayan güzellikler oluşturdu. Urartu eseri tarihi in deliklerinin karlı görüntüsünün tabloları aratmadığını dile getiren Öztan Önal, "Çemişgezek ilçemize yılın İlk karı yağdı. Biz de, kartpostal niteliğinde görüntüler oluşturan Urartu mağaraları yani in deliklerimizi resmetmeye, görsellerini paylaşmaya geldik. Çok güzel bir manzara. Herkese tavsiye ederim. Çemişgezek ilçemizin her mevsimi güzel" dedi.

Yöre sakinlerinden Rıza Ertürk ise "Çemişgezek her mevsim güzel. Kar yağdı. Daha da ilçemiz güzel oldu. Çemişgezek ilçemize bu yıl yağan ilk kar. Şu anda tarihi in deliklerini görmeye geldik. Herkesin gelip Çemişgezek ilçemizi görmesi lazım" diye konuştu.