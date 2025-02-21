Kar, Urartu Mağaralarını Güzelleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kar, Urartu Mağaralarını Güzelleştirdi

Geniş Video İzle

Tunceli'de kar yağışı, Urartu dönemine ait in deliklerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

21.02.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar, Urartu mağaralarında kartpostallık görüntüler oluşturdu

TUNCELİ - Tunceli'de Urartu dönemine ait tarihi in delikleri, kar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışının iki gün boyunca etkili olduğu Tunceli'de ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Çemişgezek ilçesindeki Tağar Vadisi'nde sarp kaya üzerinde konut amaçlı oyulmuş olan Urartu eseri tarihi in delikleri, kar yağışının ardından tabloları aratmayan güzellikler oluşturdu. Urartu eseri tarihi in deliklerinin karlı görüntüsünün tabloları aratmadığını dile getiren Öztan Önal, "Çemişgezek ilçemize yılın İlk karı yağdı. Biz de, kartpostal niteliğinde görüntüler oluşturan Urartu mağaraları yani in deliklerimizi resmetmeye, görsellerini paylaşmaya geldik. Çok güzel bir manzara. Herkese tavsiye ederim. Çemişgezek ilçemizin her mevsimi güzel" dedi.

Yöre sakinlerinden Rıza Ertürk ise "Çemişgezek her mevsim güzel. Kar yağdı. Daha da ilçemiz güzel oldu. Çemişgezek ilçemize bu yıl yağan ilk kar. Şu anda tarihi in deliklerini görmeye geldik. Herkesin gelip Çemişgezek ilçemizi görmesi lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hava Durumu, Çemişgezek, Tunceli, Güncel, Yaşam, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar, Urartu Mağaralarını Güzelleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:20 Hav Hav Hav’ı daha hafızamızdan silememiştik Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:37:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kar, Urartu Mağaralarını Güzelleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.