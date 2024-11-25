Kar ve Tipi Sebebiyle 100'den Fazla Hayvan Donarak Öldü - Son Dakika
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Kar ve Tipi Sebebiyle 100'den Fazla Hayvan Donarak Öldü

Kar ve Tipi Sebebiyle 100\'den Fazla Hayvan Donarak Öldü

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle 300 hayvanın bulunduğu sürü mahsur kaldı. Soğuk altında kalan hayvanlardan 100'ü donarak hayatını kaybetti. Sürü sahipleri, hayvanlarını kurtarmak için çaba gösterirken bazılarını kurban etmek zorunda kaldı.

25.11.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde dün yaylım için araziye giden Kaan ve Sönmez Özvatan'a ait 300 hayvandan oluşa sürü, aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Arazide kar ve tipiye yakalanan ve saatlerce soğuk altında kalan, aralarında koyun, keçi, eşek ve köpeğin de olduğu 100'ün üzerinde hayvan soğuktan donarak öldü. Köyden bir kaç kişinin yardıma gittiği sürü sahipleri, bazıları ölmek üzere olan bazı hayvanlarını da kurban etti. Köylülerin yardımıyla kalan hayvanlar köye ulaştırıldı. Soğuktan etkilenen Kaan ve Sönmez Özvatan kardeşler Kangal Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Haber: Sivas,

Kaynak: DHA

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