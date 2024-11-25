Kar ve Tipi Sebebiyle 100\'den Fazla Hayvan Donarak Öldü

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Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde dün yaylım için araziye giden Kaan ve Sönmez Özvatan'a ait 300 hayvandan oluşa sürü, aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Arazide kar ve tipiye yakalanan ve saatlerce soğuk altında kalan, aralarında koyun, keçi, eşek ve köpeğin de olduğu 100'ün üzerinde hayvan soğuktan donarak öldü. Köyden bir kaç kişinin yardıma gittiği sürü sahipleri, bazıları ölmek üzere olan bazı hayvanlarını da kurban etti. Köylülerin yardımıyla kalan hayvanlar köye ulaştırıldı. Soğuktan etkilenen Kaan ve Sönmez Özvatan kardeşler Kangal Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Haber: Sivas,