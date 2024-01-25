Kar ve yağmur yağışları Şırnak'ta barajlardaki su seviyesini yükseltti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde farklı bölgelerde bulunan barajların, kar ve yağmur yağışları sonrası doluluk oranı yükselmeye başladı.

Kış aylarıyla birlikte etkisini sürdüren kar ve yağmur yağışları, Uludere ilçesinde bulunan barajlara da etkisi yansıdı. İnceler, Şenoba, Taşdelen, Ortabağ ve Hilal Barajları, yağışlarla birlikte gözle görülür şekilde doldu.