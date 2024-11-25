Kar Yağışı Altında Doğan Bebek, Jandarma Aracında Dünyaya Geldi

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde doğum için hastaneye giderken kar yağışı nedeniyle araçları yolda kalan ve bebeğini yardım için gelen jandarma aracında dünyaya getiren D.Ş. isimli kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. D.Ş.'yi hastanede Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, ziyaret etti.

Yetkililere teşekkür eden D.Ş.'nin annesi, Akşam çok memnun kaldım, çok sevindim. Askerimiz sırtındaki ceketine kadar çıkarıp, bize verdi. Allah razı olsun. Sağ olun diye konuştu. Hakan Dedebağı da, Biz bunun içi varız dedi. Vali Gökmen Çiçek ise bebeğin adını Alparslan Ayaz koydu. Daha sonra Vali Çiçek, İl Jandarma Komutanı Dedebağı, D.Ş. ve yakınları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber-Kamera KAYSERİ,