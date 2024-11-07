Kar Yağışı Çataldere'yi Beyaza Bürüdü

Köylüler güne kar yağışıyla uyandı
ARDAHAN - Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı köyü beyaza bürüdü.
Ardahan merkeze 12 kilometre uzaklıktaki 1905 rakımlı Çataldere köyü sakinleri güne kar sürprizi ile uyandı. Kar yağışı sonrası köy beyaza büründü. Kar yağışının ardından araçlar karla kaplanırken köyü çevreleyen dağlar ise tamamen beyaza büründü.
Kar yağışının ardından il özel idaresine bağlı ekipler köy yollarının kapanmaması için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.
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