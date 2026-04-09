Kar Yağışı Doğu Karadeniz'i Etkisi Altına Aldı

09.04.2026 11:34
Trabzon, Bayburt, Rize ve Artvin'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu, bazı yollar kapandı.

Trabzon, Bayburt, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı ile soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Trabzon'da bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yüksek kesimlerde yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Maçka ve Hayrat ilçelerinde ulaşıma kapanan 4 yerleşim yeri için çalışmalarını sürdürdü.

Doğu Karadeniz'de en çok ziyaret edilen mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl de kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bayburt

Bayburt'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından şehir beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, yağış sonrası şehir merkezini çevreleyen ve beyaz örtüyle kaplanan dağlar dronla görüntülendi.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştığı görüldü.

Rize

Rize'de kent merkezinde etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetre olduğu yaylada görülmeye değer manzaralar oluştu.

Artvin

Artvin'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İl merkezinin yanı sıra Ardanuç, Şavşat, Yusufeli ve Borçka ilçelerinin köy, mezra ve yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl ve Atabarı Kayak Merkezi'nde doğa ve ağaçlar beyaza büründü.

Artvin-Ardahan kara yolu üzerindeki Sahara geçidinde ise kar ve buzlanma nedeniyle Karayolları ekipleri temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı sırtından vurdu Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı sırtından vurdu
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet Kardeşi başka bir adamla basmış Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış
Fatih Terim’den Lucescu’ya veda Fatih Terim'den Lucescu'ya veda
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı Hastane odasından ilk kare geldi Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı! Hastane odasından ilk kare geldi
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 13:02:58. #7.13#
