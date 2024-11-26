Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 80 Yaşındaki Çoban Hayatta Kalma Mücadelesini Anlattı

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GEZEREK HAYATTA KALMIŞ

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalıp, ekiplerin çalışmasıyla 24 saat sonra sağ bulunan çoban Sadettin Demirkol (80), nasıl hayatta kaldığını anlattı. Sürekli gezdiğini belirten Demirkol, "Kar bastırdı. Koyunların arasında yatmadım. Yatsam, ölürdüm. Uyusam, şansım yoktu. Üzerimde parke ve yağmurluk vardı. Onları giydim. Ateş yakacak durum yoktu. Üzerim hep buz tutmuştu. Sürekli gezdim. Otursam, uyusaydım şansım yoktu" dedi.

Akkışla Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ömer Selvitop, hastanın tecrübeli olması ve şanslı olması nedeniyle hala hayatta olduğunu, geç kalınan durumlarda ya da kampçılık, izcilik konusunda tecrübesiz olunması durumunda kol, ayak ve burun donmasına bağlı uzuv kaybına, hatta bu durumun ölüme sebebiyet verebileceğini belirtti.