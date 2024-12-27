Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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Ağrı, Tunceli ile Kars'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı.

Ağrı il merkezinin yanı sıra Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Etrafı beyaza bürüyen kar, bazı noktalarda ulaşımda aksamalara yol açtı.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Mazgirt, Pertek ve Nazımiye ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.

Yağışların etkisiyle ilçelerdeki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı sürücüler karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars

Kars'ta ise kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars- Digor kara yolunda yoğun kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.