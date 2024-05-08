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Kar yağışına yakalanan koyun sürüsü ağıllara geri dönmek zorunda kaldı

Van'da Mayıs ayında yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde ilçesinde aniden bastıran kar yağışına yakalanan koyun ve kuzu sürüsü, çobanları tarafından ağıllara götürülmek zorunda kaldı.

Van'da bir haftadan buyana belli aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İpekyolu ile Gürpınar ilçesi sınırları arasında bulunan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü yüksek kesimli bölgelerinde kara yakalanan küçükbaş hayvanlar, çobanlar tarafından ağıllara geri getirilmeye çalışılıyor.