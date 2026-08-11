Kara Akbabalar Sarıkamış'ta Yavru Büyütüyor - Son Dakika
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Kara Akbabalar Sarıkamış'ta Yavru Büyütüyor

Kara Akbabalar Sarıkamış\'ta Yavru Büyütüyor
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Kara akbabalar, Sarıkamış ormanlarında doğanın dengesini koruyarak yavrularını yetiştiriyor.

Türkiye'nin en büyük uçan kuşu kara akbabalar, Sarıkamış ormanlarında yuvalarında yavrularını büyütürken, beslenme alışkanlıklarıyla da bölgedeki doğal yaşamın devamlılığına katkı sağlıyor.

Kuzey Doğa Derneği ekiplerince 2018'den bu yana takip edilen kara akbabaların Sarıkamış ormanlarındaki yaşam ve üreme süreçleri kayıt altına alınıyor.

Sarıkamış'ın yüksek ve geniş ormanlık alanlarında yaşayan kara akbabaların yuvaları, ekipler tarafından düzenli olarak izleniyor. Bölgede yıllara göre değişmekle birlikte ağaçların üzerinde 4-5 kara akbaba yuvası bulunuyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış ormanlarında yaban hayvanlarının araştırılması ve izlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Kara akbabaların yuvalarını da yakından takip ettiklerini belirten Çoban, bir kara akbabanın Sarıkamış'ta yavrusunu sağlıklı şekilde büyüttüğünü ifade etti.

Çoban, "Türkiye'nin en büyük kuşu olan kara akbaba, Sarıkamış'ta bir yavrusunu sağlıklı bir şekilde yetiştirmeye devam ediyor. Biz de bu yuvaları takip ediyoruz." dedi.

Kara akbabaların yaklaşık 3 metreye ulaşan kanat açıklıkları sayesinde geniş alanlarda besin arayabildiğini anlatan Çoban, kuşların özellikle hava sıcaklığının oluşturduğu termal akıntılardan yararlandığını işaret etti.

Kara akbabaların leşlere ulaşmak için uzun mesafeler katettiğini belirten Çoban, şöyle devam etti:

"Kara akbabaların kanatlarının bu kadar büyük olmasının sebebi leşlere ulaşmak için çok uzun kilometreler katetmesi gerekiyor. Isınan havayla oluşan termal akıntıları takip eden kara akbabalar, günde yaklaşık 500 kilometrelik bir alanı tarayabiliyorlar."

Ekosistemin doğal temizlik ekibi

Çoban, kara akbabaların beslenme biçimleri nedeniyle ekosistemde önemli bir görev üstlendiğine dikkati çekti.

Ölü hayvanların tüketilmesiyle doğadaki organik atıkların ortadan kaldırılmasına katkı sağlandığını ifade eden Çoban, kara akbabaların bu yönüyle doğal yaşamın sağlıklı şekilde devam etmesine yardımcı olduğunu dile getirdi. Çoban, şunları kaydetti:

"Kara akbabalar ölmüş hayvanları temizleyerek bölgenin temizlikçileri oluyor. Günde 500 kilometreye yakın yol kat ederek leşleri bulduktan sonra ortadan kaldırarak çevrenin sağlıklı olmasını sağlıyorlar. Sarıkamış ormanları bu yüzden çok önemli. Bu ağaçların üstünde her yıl değişmekle birlikte 4-5 yuva var. Burada yavrularını sağlıklı bir şekilde büyütüyorlar."

Sarıkamış ormanlarının ormana bağımlı kara akbabaların yanı sıra karasal memeliler, yırtıcı kuşlar ve leşle beslenen diğer türler açısından da önemli bir yaşam alanı olduğunu belirten Çoban, bölgedeki doğal dengenin korunması açısından orman ekosisteminin önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Akbabalar Sarıkamış'ta Yavru Büyütüyor - Son Dakika

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