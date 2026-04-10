Kara: 'Engelli Bir Yurttaş 7 Bin 655 Lira ile Ne Yapabilir?'

10.04.2026 15:40
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, TBMM'de sosyal yardımların yetersizliğini eleştirerek, engelli ve yaşlı vatandaşlar için artırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, TBMM Genel Kurulunda sosyal yardımlara ilişkin konuşma yaptı. Kara, sosyal yardımların anayasal bir hak olarak değil, iktidara yakın olmanın ödülü gibi dağıtılmak istendiğini belirterek, bu anlayışın zamanla evrildiğini ifade etti. 65 yaş ve üzeri vatandaşların yardım belgelerindeki sıkıntılara dikkat çeken Kara, sosyal yardımların yeterliliğinin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Bakanın açıklamasında, yüzde 70 üzerinde engelli yurttaşlara 7.655 lira verildiğini hatırlatan Kara, 'Engelli bir yurttaş bu parayla ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Sosyal bir çöküntünün önünü açmış olursunuz' dedi.

Sosyal yardımların miktar ve kapsamının yetersiz olduğunu belirten Kara, 2024'ten 2025'e sosyal yardım alan hane sayısının düştüğünü, gayrisafi millî hasıla içindeki payın azaldığını kaydetti. Engellilerin gözden kaçırılmaması gerektiğini söyleyen Kara, deprem bölgesindeki engelli vatandaşlar için, özellikle protez kullananlar ve Tip 1 diyabet hastaları için yardımların artırılması çağrısında bulundu.

Hatay'daki sağlık hizmetlerine de değinen Kara, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi alanlarında personel eksikliği olduğunu belirtti. Radyoterapi hizmeti için yurttaşların özel hastanelere veya Adana'ya gitmek zorunda kaldığını ifade eden Kara, Sağlık Bakanlığı'ndan personel ve cihaz eksiklerinin kapatılmasını talep etti.

SON DAKİKA: Kara: 'Engelli Bir Yurttaş 7 Bin 655 Lira ile Ne Yapabilir?'
