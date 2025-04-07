Kara Kovan Balı Üretimi ve Sepet Yapımı - Son Dakika
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Kara Kovan Balı Üretimi ve Sepet Yapımı

Bitlis'te arıcı Kerem Yalçın, söğüt dallarından sepet yaparak kara kovan balı üretiyor.

07.04.2025 12:16
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Bitlis'in Hizan ilçesinde, söğüt dallarından kara kovan balının üretildiği sepetleri yapan arıcı Kerem Yalçın, ihtiyaç fazlası olanları da diğer arıcılara satıyor.

Döküktaş köyünün Topluca mezrasında arıcılık yapan Yalçın, 30 yıl önce gittiği köyde kara kovan balı üretiminde kullandıkları sepetlerin yapılışını öğrendi.

Sepetleri satın almak yerine yapmaya karar veren Yalçın, yıllardır dere kenarından topladığı söğüt dallarını özenle işleyerek sepete dönüştürmeye başladı.

Sonbaharda dere kenarından topladığı söğüt ağacının ince dallarını yapraklarından ayırarak daha esnek olmaları için kışın kar altında bekleten Yalçın, ilkbaharda evinin bahçesinde onları ilmek ilmek örerek sepet yapıyor.

Sepetleri saman ve çamurla sıvayarak satışa ve kullanıma hazır hale getiren Yalçın, işini oğluna da öğretti.

"Malzemeler hazır ise günde 3 tane yapabiliyorum"

Yalçın, AA muhabirine, söğüt ağacının dallarından yaptığı sepetleri ilkbaharda yaylalara bıraktıklarını ve katkısız bal ürettiklerini söyledi.

Sepet yapmanın zor olduğunu belirten Yalçın, "30 yıldır bu sepetleri yapıyorum. Eğer malzemeler hazır ise günde 3 tane yapabiliyorum. Hazır değilse bir tane de bitmiyor çünkü gidip dalları kesip getirmek ve temizlemek zaman alıyor." dedi.

Kendi ihtiyaçları için sepetleri yaptıklarını anlatan Yalçın, "İsteyenler olursa onlara da veriyoruz. Bazı yıllar satıyoruz bazı yıllar da ihtiyacımıza göre yapıyoruz. Sepetlerin yapımı zor ama buna mecburuz. İlçede 30 yıl önce bir arıcı sepetleri yapıyordu, ben de ondan satın alıyordum. Benim arılarımın sayısı onunkinden fazlaydı. Ondan alacağıma kendim yaparım dedim ve yapmaya başladım. Sonbaharda topladığımız söğüt dallarını kar altında bekletiyoruz. İlkbaharda da ihtiyacımıza göre yapıyoruz." diye konuştu.

"Yazın nem oranını dengelediği için balın lezzetini ve kalitesini arttırıyor"

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci ise Hizan'ın sepet balıyla bilindiğini dile getirdi.

Hizan'ın kara kovan balı üretiminde en önemli yerlerden biri olduğunu ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Kara kovan balımız İngiltere ve farklı ülkelerdeki yarışmalarda birincilik ödülü aldı. Yarışmaya kara kovanlardan üretilen ballarla katıldık. Dere kenarında toplanan söğüt dallarından sepet yapılır. Çamurla sıvanan bu sepetler kurutularak hazır hale getirilir. Kimyasal içermediği için bu sepetlerde doğal olarak üretilen ballar her zaman ön plandadır. Fenni kovanlar, boyandığından veya verniklendiğinden kimyasal içerir. Kara kovan (sepet), yazın nem oranını da dengelediği için balın lezzetini ve kalitesini arttırıyor."

Kara kovan sepetini üretmenin meşakkatli bir iş olduğunu anlatan Ekinci, ilkbaharda yaylalara bıraktıkları kovanları sonbaharda açarak hasat yaptıklarını belirtti.

İlçede 600 bal üreticisinin bulunduğu bilgisini veren Ekinci, "Bu yıl 167 bin kovanımız destek gördü. Bunun yaklaşık yüzde 70'ni kara kovan, diğerini fenni kovanlar oluşturuyor. Fenni kovanlardan 14 ila 18, kara kovandan ortalama 3 kilogram bal almaktayız." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, bitlis, Tarım, Yaşam, Hizan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Kovan Balı Üretimi ve Sepet Yapımı - Son Dakika

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