Kara Kuvvetleri 2235. Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri 2235. Yıldönümünü Kutladı

Kara Kuvvetleri 2235. Yıldönümünü Kutladı
29.06.2026 09:28
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Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci yıl dönümü Tekirdağ'da düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun 2235'inci yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da program düzenlendi.

Garnizon Komutanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Türk Kara Kuvvetlerinin geçmişi ve görev anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın tanıtım filmi ile 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının 2025-2026 eğitim döneminde gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren video gösterimi yapıldı.

Program kapsamında ayrıca yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar ile Garnizon Komutanlığı envanterinde bulunan teçhizatın yer aldığı sergi gezildi.

Programa, Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Kamil Kıspet, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdin Eral, kurum müdürleri ile askeri personel katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Tekirdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri 2235. Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika

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