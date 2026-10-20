Kara Kuvvetleri birlikleri 7-15 Ekim 2026'da öğrencilere mesleki tanıtım yaptı - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri birlikleri 7-15 Ekim 2026'da öğrencilere mesleki tanıtım yaptı

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Kara Kuvvetleri birlikleri 7-15 Ekim 2026\'da öğrencilere mesleki tanıtım yaptı
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MSB, Kara Kuvvetleri birliklerinin 7-15 Ekim 2026'da mesleki tanıtım faaliyeti yaptığını duyurdu. Faaliyetin TSK'yı tanıtmak, öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek ve genç nesillerle ordu arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında mesleki tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birliklerimiz; Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tanıtmak, öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek, genç nesiller ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağı güçlendirmek maksadıyla mesleki tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kara Kuvvetleri birlikleri 7-15 Ekim 2026'da öğrencilere mesleki tanıtım yaptı - Son Dakika
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