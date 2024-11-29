Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu Şırnak\'ta İncelemelerde Bulundu

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KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Pençe Kilit Harekatı alanındaki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Pençe Kilit Harekatı alanındaki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Irak'ın kuzeyinde kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz ile bir araya gelen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; terörü kaynağında yok etmek maksadıyla devam eden öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar hakkında bilgi alarak, önümüzdeki dönemde icra edilecek faaliyetler ve emniyet tedbirlerine yönelik talimat verdi" denildi.