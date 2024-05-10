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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ege Ordusu Komutanlığı ile Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda inceleme ve denetleme yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-30 Mayıs'ta, "Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Safhası" ile 29-30 Mayıs'ta "Seçkin Gözlemci Günü" icra edilecek.

Bu kapsamda düzenlenecek "EFES-2024 Tatbikatı" için Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Ege Ordusu Komutanlığı ile İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda inceleme ve denetleme yaptı.