Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari'de incelemelerde bulundu

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari Çukurca'da ve Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri ile 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda ve Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Bayraktaroğlu, üs bölgesinde Mehmetçiğin yaşam şartlarını yerinde gördü.

Bayraktaroğlu, burada ilgililerden sınır ötesi operasyonlar hakkında bilgi alarak, icra edilecek faaliyetler ve emniyet tedbirlerine yönelik talimat verdi.