Kara Kuvvetleri Komutanı Van\'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret etti.

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tokel'in, beraberindeki 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ ve 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik ile Vali Balcı'yı makamında ziyaret ettiği belirtildi.