Kara Para Aklama Operasyonu: 40 Gözaltı

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL)- Paravan şirketler üzerinden kara para aklandığı iddiaları üzerine İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 10'u tutuklandı. Hakimlik aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu 30 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasına karar verdi.

MASAK tespitleri doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in mal varlıklarına el konurken, dolaşıma sokulan para miktarının 9 milyar lirayı bulduğu ileri sürülmüştü.

Savcılık, dün akşam saatlerinde ifade işlemleri tamamlanan 40 şüpheliden 2 milyon lira üzeri işlem hacmi olan ve hesap açarak başka kişilere verdiği yönünde savunma yaptıkları öğrenilen 20 kişiyi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk etti, 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri istedi. Sulh ceza hakimliği, 10 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Özbey hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandığı bildirildi.