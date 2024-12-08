Kara Yolda Yavru Ayı Hayatını Kaybetti

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BARTIN- Kastamonu kara yoluna inen yavru ayı, araç çarpması sonucu öldü.

Bartın-Kastamonu kara yolunun Ahatlar mevkiinde gece saatlerinde yol kenarında hareketsiz yatan yavru ayıyı gören bir sürücü, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede 1 yaşındaki dişi ayının araç çarpması sonucu öldüğü belirledi. Yavru ayı, incelemenin ardından görevliler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait kamyonete konulup götürüldü.

Veteriner hekim Tolga Kandıralı, henüz kış uykusuna yatmayan yavru ayının bir aracın çarpması sonucunda iç kanama neticesinde öldüğünü belirterek, ormana gömüleceğini söyledi.