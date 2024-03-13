Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski- Lüleburgaz kavşakları güney taşıma yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Kesimler halinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında şerit daraltmasına gidilerek, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yürütülecek.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Lapseki-Çanakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle Tekirdağ istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Ermenek-Mut yolu, 13-14. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Ankara- Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolunda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 69-72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinin tüplerinde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu sebeple saat 18.00'e kadar tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin verilecek.
Manisa- İzmir devlet yolunun 11. kilometresinde (Anıt Kavşağı mevkisi) Manisa Büyükşehir Belediyesinin kavşak yapım çalışması dolayısıyla İzmir istikameti ile Manisa şehir merkezine dönüş kolu 4 ay trafiğe kapatılacak.
Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişi-Kavşak-1 bölgesinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bandırma- Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde Biga-Bandırma istikametindeki kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor.
Diyarbakır- Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Seydikemer- Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde Söğüt istikametindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Seydikemer istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
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Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kütüphanesine Filistin Kitaplığı bölümü açıldı. Türkçe eserlerin yer aldığı bölüm, öğrencilerin ve araştırmacıların faydalanması için hizmete sunuldu. Projenin amacı, Kudüs, Filistin ve Gazze hakkında daha iyi anlayış ve farkındalık oluşturmak. Kitaplığın zamanla daha da zenginleştirilmesi hedefleniyor.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 360 sentetik ecza hap, 51 gram eroin ve 34 gram sentetik esrar ele geçirildi.
Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyon sonucunda 116 gram sentetik uyuşturucu ve 15 bin 200 lira sahte para ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra 2'si tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 125'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tümgeneral Yaralı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Yaralı, deftere Kara Harp Okulu'nun kuruluşunun 125. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yazdı ve Atatürk'e saygılarını sundu.
Erzincan'da yapılan operasyonda nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirildi.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geliştirilen Kolin PET görüntüleme yöntemi, hastaların Ankara ve İstanbul'a gitmeden hastalıklarının yerini tespit etmelerini ve tedavi olmalarını sağlıyor. Bu yöntemle primer hiperparatiroid gibi hastalıkların yerini tespit etmek mümkün hale gelmiştir. Bu gelişme, hastalar için zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.
Bursa'da bir fırıncı, dedesinden kalma 91 yıllık geleneği sürdürerek, her yıl ramazan ayında çocuklara özel iftariyelik için tabanca, kılıç, testi ve telefon poğaçalar yapıyor. Bu oyuncak poğaçalar, oruç tutan çocuklara mükafat olarak veriliyor ve çocuklar tarafından çok seviliyor.
Adana'da bir baba, oğlunun uyuşturucu parası istediğini ve verdiği parayı beğenmeyip daha fazla istediğini söyledikten sonra oğlunu öldürdü. Baba, oğlunun kendisine saldırdığını ve pişman olduğunu belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u konuk eden sunucu Buket Aydın, Ekrem İmamoğlu'nun ev kadınlarıyla ilgili sözlerine tepki göstererek "Oyum size değil Ekrem Bey, bunu da söylemek isterim" dedi. Aydın'ın sözleri yayını takip eden kendi izleyicilerini bile isyan ettirirken, sosyal medya üzerinden yorum yapan çok sayıda kişi göz önündeki ünlü kişilerin tarafsız kalmaları gerektiği görüşünde birleşti.
Çanakkale Savaşları'nda Gelibolu'da düşman askerini durdurarak Anafartalar Kahramanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Binbaşı Haydar Mehmet Alganer tarafından cephede çekilen orijinal fotoğrafı ile fotoğrafı çeken fotoğraf makinesi, Çanakkale Deniz Müzesi'ndeki Çimenlik Kalesinde sergileniyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek su dolu kanala düştüğü anlar yer aldı.
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