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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nda Kurtköy Ücret Toplama İstasyonu'nda eski gişeler ve kanopilerin yıkım çalışmaları yapılıyor. Anadolu Otoyolu'nda Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 3-7. kilometrelerinde İstanbul yönündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan şeritler bulunuyor. Aydın-Denizli yolunda elektrik kablo hattı çalışması yapılıyor ve yol kısmi olarak trafiğe kapatılıyor. Antalya-Alanya yolunda Manavgat Batı Köprülü Kavşağı'ndaki köprülerde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Aydıncık-Silifke yolunda Boğsak Tüneli mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle kontrollü ulaşım sağlanıyor. Karacasu-Tavas yolunda üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Sakarya-Düzce il sınırı Düzce-Bolu il sınırı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor. Bingöl-Karlıova yolunda ve Akşehir-Yunak yolunda yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü ulaşım gerçekleştiriliyor. Vezirhan-Gölpazarı-Taraklı yolunda çelik ağ yapım çalışmaları sebebiyle kontrollü ulaşım sağlanıyor.

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
29.12.2023 - 08:53,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Ücret Toplama İstasyonu'nda eski gişeler ve kanopilerin yıkım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Kurtköy gişelerinden otoyola giriş kapatılarak, sürücüler Orhanlı gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı- Abant Kavşağı 3-7. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli geçişi) İstanbul yönündeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla önce sol ve orta şeritler, daha sonra sağ ve orta şeritler saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde ulaşım çalışma esnasında açık tutulan tek şeritten devam edecek.

Aydın- Denizli yolunun 8-10. ile 15-22. kilometrelerinde elektrik kablo hattı çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 19.00'a kadar yol kısmi şekilde trafiğe kapatılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Antalya- Alanya yolunun 23. kilometresinde Manavgat Batı Köprülü Kavşağı'ndaki köprülerde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Alanya gidiş istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 49-53. kilometrelerindeki Boğsak Tüneli mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Karacasu-Tavas yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden çift yönlü devam ediyor.

Sakarya-Düzce il sınırı Düzce-Bolu il sınırı yolunun 43. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Bingöl- Karlıova yolunun 25-28, Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Vezirhan-Gölpazarı- Taraklı yolunun 13-16. kilometrelerinde çelik ağ yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
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