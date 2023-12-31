Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda ulaşım (İstanbul- Ankara istikameti) servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam- Kahramankazan yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Akseki- Manavgat yolunun 7-12., Refahiye-İliç yolunun 22-52. ve Karakurt- Erzurum yolunun 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gümüşhane- Bayburt yolunun 5-8. ve Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Eskişehir- Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım onarım çalışması dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.