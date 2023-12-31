 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Kızılcahamam-Kahramankazan yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Akseki-Manavgat yolunun 7-12., Refahiye-İliç yolunun 22-52. ve Karakurt-Erzurum yolunun 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Osmaniye-Gaziantep yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü devam ediyor. Gümüşhane-Bayburt yolunun 5-8. ve Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Eskişehir-Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım onarım çalışması dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
31.12.2023 - 08:11,
Abone Ol

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda ulaşım (İstanbul- Ankara istikameti) servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam- Kahramankazan yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Akseki- Manavgat yolunun 7-12., Refahiye-İliç yolunun 22-52. ve Karakurt- Erzurum yolunun 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gümüşhane- Bayburt yolunun 5-8. ve Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Eskişehir- Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım onarım çalışması dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramankazan, Alikahya, Kocaeli, Ankara, Ulaşım, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika


07:48
Rıdvan Dilmen'den Süper Kupa açıklaması: 'Türkiye varken neden Suudi Arabistan'da oynuyorsunuz?' Rıdvan Dilmen'den Süper Kupa açıklaması: 'Türkiye varken neden Suudi Arabistan'da oynuyorsunuz?'
22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05
Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50
İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:13
Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı

Son Dakika
07:48 Rıdvan Dilmen'den Süper Kupa açıklaması: 'Türkiye varken neden Suudi Arabistan'da oynuyorsunuz?'
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:13 Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 08:15:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement