Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir. Anadolu Otoyolu, TEM Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, TAG Otoyolu, Kayseri-Niğde yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle bazı istikametler trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin bu bölgelerde dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.

08.07.2024 08:35
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 11-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde 1, Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe açık olacak.

TEM Otoyolu'nun Çerkezköy- Kınalı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kayseri- Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kalkan-Kaş yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 13-16. kilometrelerinde yapım, Bingöl- Solhan yolunun 1-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin kavşak geçişi yapım çalışması dolayısıyla Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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