Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 11-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde 1, Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe açık olacak.

TEM Otoyolu'nun Çerkezköy- Kınalı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kayseri- Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kalkan-Kaş yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 13-16. kilometrelerinde yapım, Bingöl- Solhan yolunun 1-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin kavşak geçişi yapım çalışması dolayısıyla Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.