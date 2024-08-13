Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. İzmir-Aydın Otoyolu, Anadolu Otoyolu, TAG Otoyolu, Kırıkkale-Kırşehir yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle bazı kesimler trafiğe kapatılmıştır. Diğer yollar ise kontrollü ve iki yönlü olarak kullanılmaktadır.

13.08.2024 08:37
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerindeki Belevi viyadüğünde genleşme derzlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı- Toprakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor. Toprakkale Gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 24-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Adapazarı-Gümüşova yolunun 0-1. kilometrelerindeki Kozluk Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışması dolayısıyla ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 40-44. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 4-59. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Şavşat- Ardahan yolunun 0-45. kilometrelerinde şev temizliği yapılıyor. Bu sebeple yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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