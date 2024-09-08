Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Sürüyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok kesimde yol kapatılmış ve alternatif güzergahlar belirlenmiştir.

08.09.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-İzmit kavşakları kuzey taşıma yolunda (Ankara- İstanbul istikameti) bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılıyor. Çalışma süresince trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü sağlanacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Akıncılar Köprülü Kavşağı) çalışmalar sebebiyle bölünmüş yolun iki yönü de trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor. Akıncılar Köprülü Kavşağı'nda sağ kolun trafiğe kapatılması dolayısıyla Ankara yönünden gelen araçların otoyol ve TUSAŞ yönüne gidebilmesi için Veteriner Köprülü Kavşağı'ndan, otoyol ile TUSAŞ yönünden gelen araçların da Kahramankazan yönüne gidebilmesi için Saray Köprülü Kavşağı'ndan dönüş yapmaları gerekiyor.

Çanakkale- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kemer ayrımı- Burdur yolunun 5-19. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrolü izin veriliyor.

Gaziantep çevre yolunun Burç mevkisinde alt geçit köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Of-Çaykara yolunun 10-26. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikameti 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Suluova- Amasya yolunun 28-39. kilometrelerindeki (Amasya çevre yolu mevkisi) tünel çalışmaları ile aç-kapa yapıları içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve kontrol merkezi yapım faaliyetleri nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Güncel, trafik, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Narin’in cansız bedeninin bulunduğu nokta böyle görüntülendi Narin'in cansız bedeninin bulunduğu nokta böyle görüntülendi
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
10:04 Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
12:41 Bakan Şimşek: 20024’de üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz Bakan Şimşek: 20024'de üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz
12:27 Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır
12:00 Sezgin Baran Korkmaz’dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti
11:42 Brezilya’da seçim yarışındaki başkana büyük şok Herkes gizli çekilen görüntülerini konuşuyor Brezilya'da seçim yarışındaki başkana büyük şok! Herkes gizli çekilen görüntülerini konuşuyor
11:34 Devrim Özkan ve Lucas Torreira’dan havuzda aşk pozu Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan havuzda aşk pozu
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 14:46:37. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement