Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Sürüyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-İzmit kavşakları kuzey taşıma yolunda (Ankara- İstanbul istikameti) bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılıyor. Çalışma süresince trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü sağlanacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Akıncılar Köprülü Kavşağı) çalışmalar sebebiyle bölünmüş yolun iki yönü de trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor. Akıncılar Köprülü Kavşağı'nda sağ kolun trafiğe kapatılması dolayısıyla Ankara yönünden gelen araçların otoyol ve TUSAŞ yönüne gidebilmesi için Veteriner Köprülü Kavşağı'ndan, otoyol ile TUSAŞ yönünden gelen araçların da Kahramankazan yönüne gidebilmesi için Saray Köprülü Kavşağı'ndan dönüş yapmaları gerekiyor.

Çanakkale- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kemer ayrımı- Burdur yolunun 5-19. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrolü izin veriliyor.

Gaziantep çevre yolunun Burç mevkisinde alt geçit köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Of-Çaykara yolunun 10-26. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikameti 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Suluova- Amasya yolunun 28-39. kilometrelerindeki (Amasya çevre yolu mevkisi) tünel çalışmaları ile aç-kapa yapıları içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve kontrol merkezi yapım faaliyetleri nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.