Karaahmetli Köyünde Yapılan Sürek Avında 11 Yaban Domuzu Öldürüldü - Son Dakika
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Karaahmetli Köyünde Yapılan Sürek Avında 11 Yaban Domuzu Öldürüldü

Karaahmetli Köyünde Yapılan Sürek Avında 11 Yaban Domuzu Öldürüldü

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde, yaban domuzlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında sürek avı düzenlendi. Kırıkkale Avcılar Derneği tarafından 2 gün süren avda 11 yaban domuzu öldürüldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, talep olması ve ilgili kurumların onayı durumunda tekrar sürek avı düzenlenebileceğini belirtti.

16.07.2024 10:19
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde sürek avı düzenlendi.

Karaahmetli muhtarlığı tarafından yaban domuzlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında baraj mevkisinde sürek avı yapıldı.

Kırıkkale Avcılar Derneğine avcıların katılımıyla 2 gün süren sürek avında 11 yaban domuzu öldürüldü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı, vatandaşların talebi halinde müdürlükleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün de olumlu bulması halinde tekrar sürek avı düzenlenebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaahmetli Köyünde Yapılan Sürek Avında 11 Yaban Domuzu Öldürüldü - Son Dakika

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