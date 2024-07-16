Karaahmetli Köyünde Yapılan Sürek Avında 11 Yaban Domuzu Öldürüldü

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde sürek avı düzenlendi.

Karaahmetli muhtarlığı tarafından yaban domuzlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında baraj mevkisinde sürek avı yapıldı.

Kırıkkale Avcılar Derneğine avcıların katılımıyla 2 gün süren sürek avında 11 yaban domuzu öldürüldü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı, vatandaşların talebi halinde müdürlükleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün de olumlu bulması halinde tekrar sürek avı düzenlenebileceğini kaydetti.