Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, En Çok Kitap Okuyan Çocuk Ödül Töreni'ne katıldı

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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı'nda düzenlenen 'En Çok Kitap Okuyan Çocuk Ödül Töreni'ne katıldı. Başkan Kınay, çocuklardan daha çok kitap okumak, yazmak ve okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşmaktan vazgeçmeme sözü aldı.

Başkan Kınay, hayatının bir bölümünü Karabağlar'da geçiren, eserlerinin bir kısmını burada kaleme alan Reşat Nuri Güntekin'in anısını yaşatmak için Çalıkuşu Mahallesi'nde bulunan çocuk kitaplığında düzenlenen En Çok Kitap Okuyan Çocuk Ödül Töreni'ne katıldı.

Edebiyatın usta ismi Ahmet Günbaş'ın konuk olduğu "Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor" etkinliğindeki söyleşiden önce çocuklara hediyelerini veren Başkan Kınay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

ÇOCUKLARDAN SÖZ ALDI

Kınay, Karabağlar'da okumaktan, yazmaktan, sözlerini paylaşmaktan, kültürden ve sanattan vazgeçmeden tüm bu değerleri büyüteceklerini söyledi. Aydınlık Türkiye'yi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda birlikte yürüyeceklerini vurgulayan Kınay, çocuklarla şarkılar söyleyip eğlendikleri konserler ve etkinlikler düzenlemek istediklerini belirtti. Konuşmasının ardından Kınay, çocuklardan daha çok kitap okumak, yazmak ve okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşmaktan vazgeçmeme sözü aldı.

ÇOCUKLARIN KİTAPLARINI İMZALADI

Kınay'ın konuşmasının ardından yazar Ahmet Günbaş, ödül törenine gelen çocuklarla sohbet etti. Kitapları hakkında çocuklara bilgi veren Günbaş, yazarlık yaşamındaki tecrübelerini paylaştı. Çocukların sorularına cevap verdiği söyleşiden sonra yazar Günbaş, kitaplarını imzalayarak çocuklara hediye etti.