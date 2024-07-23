Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yolsuzluk iddialarına karşı yasal süreç başlattı

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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkan Helil Kınay, "seçim sürecinde yolsuzluk yaptığı" iddialarına ilişkin, "haberleri yapan ve yaptıranlar ile ilgili yasal süreçleri başlattığını, yargı önünde sonuna kadar hesap soracağını" belirtti.

Karabağlar Belediye Başkan Kınay, hakkında çıkan iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yıllardır hak, hukuk, emek ve adalet yolundan ayrılmadan kamu ve halk yararına yürütmüş olduğum mücadelemi bugün de Karabağlar Belediye Başkanı olarak aynı anlayış ve onurla sürdürmekteyim.

Geçtiğimiz günlerde çeşitli internet haber sitelerinde, aynı yerden düğmeye basılarak yapıldığı anlaşılan, yürüttüğüm siyasi kariyerimi ve toplumsal mücadelemi zedelemeye yönelik, aslı olmayan isnatlarla yapılan haberler ile ilgili olarak; bu haberleri yapan ve yaptıranlar ile ilgili yasal süreçleri başlattığımı ve yargı önünde sonuna kadar hesap soracağımı kamuoyuna saygı ile duyururum."

Basına yansıyan haberlerde Kınay'ın 31 Mart yerel seçimleri için yürütülen seçim kampanyasında görevlendirdiği Tuncay Baki Ugantaş'ın birçok festival, konser ve etkinliklerin ihalesini aldığı ileri sürülmüş, Ugantaş'a meclis üyeleri, iş insanları ve siyasilerin maddi desteği ile yaklaşık 25 milyon lira para harcandığı ve paraların annesi Keziban Ugantaş'ın hesabına yatırıldığı iddia edilmişti.