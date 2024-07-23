Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yolsuzluk iddialarına karşı yasal süreç başlattı - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yolsuzluk iddialarına karşı yasal süreç başlattı

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yolsuzluk iddialarına karşı yasal süreç başlattı

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yolsuzluk iddialarına ilişkin yasal süreçleri başlattığını ve yargı önünde hesap soracağını belirtti. İddialar arasında, seçim kampanyasında görevlendirdiği kişinin ihaleleri aldığı ve maddi desteğin hesaba yatırıldığı iddiaları yer alıyor.

23.07.2024 11:40  Güncelleme: 11:42
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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkan Helil Kınay, "seçim sürecinde yolsuzluk yaptığı" iddialarına ilişkin, "haberleri yapan ve yaptıranlar ile ilgili yasal süreçleri başlattığını, yargı önünde sonuna kadar hesap soracağını" belirtti.

Karabağlar Belediye Başkan Kınay, hakkında çıkan iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yıllardır hak, hukuk, emek ve adalet yolundan ayrılmadan kamu ve halk yararına yürütmüş olduğum mücadelemi bugün de Karabağlar Belediye Başkanı olarak aynı anlayış ve onurla sürdürmekteyim.

Geçtiğimiz günlerde çeşitli internet haber sitelerinde, aynı yerden düğmeye basılarak yapıldığı anlaşılan, yürüttüğüm siyasi kariyerimi ve toplumsal mücadelemi zedelemeye yönelik, aslı olmayan isnatlarla yapılan haberler ile ilgili olarak; bu haberleri yapan ve yaptıranlar ile ilgili yasal süreçleri başlattığımı ve yargı önünde sonuna kadar hesap soracağımı kamuoyuna saygı ile duyururum."

Basına yansıyan haberlerde Kınay'ın 31 Mart yerel seçimleri için yürütülen seçim kampanyasında görevlendirdiği Tuncay Baki Ugantaş'ın birçok festival, konser ve etkinliklerin ihalesini aldığı ileri sürülmüş, Ugantaş'a meclis üyeleri, iş insanları ve siyasilerin maddi desteği ile yaklaşık 25 milyon lira para harcandığı ve paraların annesi Keziban Ugantaş'ın hesabına yatırıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: ANKA

Karabağlar, Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yolsuzluk iddialarına karşı yasal süreç başlattı - Son Dakika

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