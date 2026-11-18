(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Antalya'da düzenlenen COP31 Uluslararası İklim Zirvesi'nde Türkiye Belediyeler Birliği'nin "Sıfır Atık ve Belediyeler: Yerel Uygulamalar ve Kapsayıcı Yönetişim" panelinde Karabağlar'da yürütülen çalışmaları, atık yönetimi üzerine sorunları ve çözümleri anlattı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, COP31'de konuşmacı olarak yer aldı. Dr. Rıfat Ünal Sayman'ın moderatörlüğünü yaptığı ve Başkan Kınay'ın Prof. Dr. Nilgün Cılız, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Özay Yerlikaya ile birlikte konuşmacı olarak yer aldığı panelde; belediyelerin atık yönetimindeki rolü, döngüsel ekonomi ve toplumsal katılım ele alındı.

Çevre Mühendisi olarak uzun yıllar yürüttüğü çalışmalar, tespit ve çözüm önerilerini uygularken bugün bir yerel yönetici olarak sahada yaşanan sıkıntıları, politika ve uygulama süreçlerini paylaşan Başkan Kınay, karar vericilerin yereldeki farklı sorunlar ve hızlı çözümlerine yönelik uygulanabilir ekonomik ve hukuksal desteklere ihtiyaç olduğunu belirtti.

ATIKLARIN BELEDİYEYE OLAN YÜKÜNDEN BAHSETTİ

Kınay, sunumunda atık yönetimi konusunda farklı kurumların yetki ve denetimdeki koordinasyonuna vurgu yaptı. Sokağa bırakılan sahipsiz atıklar, mobilya, moloz ve üretim atıklarına dikkati çeken Kınay, bu atıkların Karabağlar'a yılda 79,2 milyon liralık yük getirdiğini söyledi. Kınay, "Belediyenin sorumluluğunda olmayan, kimsenin de üstlenmediği ama herkesin gördüğü bu atıkları 3 vardiya şeklinde 24 saat topluyoruz. Ama bu yükü taşıması gereken belediye bütçesi değildir. Bu atığı denetlemesi ve yönetmesi gereken diğer kurumlardır." diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre Timi hakkında bilgi de aktaran Kınay, denetim ve cezaların artırıldığını, kaçak döküm noktalarının kamerayla izlenmeye başlandığını belirtti. Ayrıca kamu kurumları, meslek odaları, esnaf odaları, atık toplayıcıları ve geri dönüşüm firmalarının aynı masada buluşarak çalışmalarını büyüttüklerini söyleyen Kınay, atık sorununun herkesin sorumluluk aldığı kalıcı bir koordinasyonla çözülebileceğini söyledi.

İKLİM EYLEM PLANI HEDEFLERİ

Başkan Kınay, Karabağlar'ın İklim Eylem Planı'ndaki hedeflerden de söz etti. 2030'a kadar 110 bin ton atığın kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılıp çöp depolama alanlarına gitmeyeceğini vurgulayan Başkan Kınay, ilçedeki sera gazı salınımının yüzde 20 azaltılması hedefini de ortaya koyduklarını aktardı.

Atık yönetimi ve iklim değişikliği süreçlerinde yerel yönetimlerin ve yerelde yapılan uygulamaların önemine de dikkat çeken Başkan Kınay, bütçe, ekonomik ve sosyal destekler ile mevzuat uygulama süreçlerinde yerel yönetimlerin desteklenmesi ve önceliklendirilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis üyeleri ve belediye çalışma ekibiyle birlikte COP31'e katılan Başkan Kınay, bazı kurumlar ve ülke temsilcileri ile de görüştü.