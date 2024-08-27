Karabağlar Belediye Başkanı Şehit Aileleriyle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı Şehit Aileleriyle Kahvaltıda Buluştu

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünde ilçede bulunan şehit aileleri ve yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Kınay, etkinlikte yaptığı konuşmada, mücadelenin önemine vurgu yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla anıdığını belirtti. Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer ise Ağustos ayının Türk'ün zafer ayı olduğunu ifade etti.

27.08.2024 13:04  Güncelleme: 13:45
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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünde ilçede bulunan şehit aileleri ve yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünde ilçede yaşan şehit aileleri ve yakınlarıyla kahvaltıda buluştu. Karabağlar Belediyesi Kibar Sosyal Hizmet Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan, sivil toplum kuruluş dernekleri ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Kınay: "Sürecin önemini çok iyi kavramak zorundayız"

Başkan Kınay; çok özel ve anlamlı bir günün yıldönümünde, verilen mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Bize bu vatanı emanet eden, kanını canını bizler için feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz, gazilerimiz ve hayatlarını feda eden herkes sayesinde buradayız. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta devam eden ve 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla taçlanan sürecin önemini çok daha iyi kavramak zorundayız. Bizi bugünlere getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına o günden bu güne bu ülkenin her yerinde huzurumuz için, barış için mücadele ederek hayatlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

"30 Ağustos Zafer Bayramına gururla sahip çıkacağız"

Kınay son olarak "Bizler Karabağlar ailesi olarak bu inancımızla ve azmimizle daha sık bir arada olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet'imizi, Atatürk'ümüzü, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi hiç unutmadan bir arada olarak dostluk ve dayanışmamızı büyüteceğiz. Bir kez daha bu emanete 30 Ağustos Zafer Bayramına gururla sahip çıkacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Özer: "Ağustos ayı Türk'ün zafer ayıdır"

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer ise "Ağustos ayı Türkün zafer ayıdır. Ağustos ayı Türkün olmadığı bir coğrafyanın anlamının olmayacağını bu aziz milletin dünyaya kabul ettirdiği çok aziz ve yüce aydır. Bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan şehit aileleri ve gazileri saygıyla selamlıyorum. Ayrıca bizi bir araya getiren sayın başkanımıza da ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kaymakam Özer'in konuşmasının ardından Türkiye emekli Astsubaylar Derneği Karabağlar Şubesi Başkan Yardımcısı Gazi Astsubay İbrahim Yılmaz ve Türk Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği İzmir Şubesi adına Şehit annesi İmren Uyanık da günün anlam önemini anlatan konuşma yaptılar.

Etkinlik Muharip Gaziler Derneği'nin Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'a çiçek ve Atatürk büstü hediye etmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi

Kaynak: ANKA

Karabağlar, Politika, Güncel, Son Dakika

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