Karabağlar Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısında İşitme Engellilere Tercüman Desteği Sağlanacak

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(İZMİR)- Karabağlar Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı 2. Birleşimi, Başkan Helil Kınay yönetiminde gerçekleştirdi. Başkan Kınay, işitme engellilerin de meclis oturumları takip edebilmeleri için bu toplantıdan itibaren tercüman desteği sağlayacaklarını belirtti.

Gündem maddeleri olan ek ödenek, borçlanma yetkisi talebi, kesin hesap oy çokluğuyla kabul edildi. Kınay, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen belediye hizmetlerinin aksatılmaması, vatandaşlara sağlıklı hizmet verilebilmesi adına belediyenin tüm imkanları, güçlü bütçe disiplini ve hizmetleri ile bu süreci yürüttüğünü ve yürüteceğini belirtti.

OTURUMLARINI GÜLSİMA İÇİN BAĞIŞLADILAR

Komisyonların oylarını kullandıkları oturumda gündem, Karabağlar'da yaşayan SMA hastası Gülsima bebek oldu. Gülsima bebeğin valilik onaylı tedavi masraflarının karşılanmasına yönelik başlatılan kampanya kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi grubu üyelerinin oturum haklarının kampanyaya bağışlaması önerisine AK Parti grubu meclis üyeleri de destek vererek oturumlarını bağışladı. Gülsima bebeğin her zaman yanında olduklarını belirten Kınay, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 8. Bağımsızlık Koşusu'nda Gülsima bebek için koşacağını söyledi.