Karabağlar Meclisi'nde Yeni Dönem: Komisyonlar ve Grup Başkanları Belirlendi - Son Dakika
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Karabağlar Meclisi'nde Yeni Dönem: Komisyonlar ve Grup Başkanları Belirlendi

Karabağlar Meclisi\'nde Yeni Dönem: Komisyonlar ve Grup Başkanları Belirlendi
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Karabağlar Belediye Meclisi ağustos toplantısında, siyasi parti değişiklikleri sonrası ihtisas komisyon üyeleri ve grup başkan vekilleri ile sözcüleri belirlendi. Başkan Kınay, halk iradesi ve Cumhuriyet değerlerine vurgu yaptı.

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi, Başkan Helil Kınay idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıda, mecliste yaşanan siyasi parti değişikliklerinin ardından ihtisas komisyonları yeniden oluşturulurken, siyasi parti gruplarının grup başkan vekilleri ve grup sözcüleri de belirlendi.

Toplantının açılışında meclisteki yeni siyasi parti dağılımına ilişkin bilgi veren Başkan Helil Kınay, Karabağlar Belediye Meclisi'nin Yeni Parti 16 üye ve Belediye Başkanı Helil Kınay, AK Parti 13 üye, CHP 5 üye, MHP 2 üye ve 1 bağımsız üyeden oluştuğunu açıkladı.

Mecliste ayrıca siyasi parti gruplarının görev dağılımları da netleşti. YENİ Parti Grup Başkan Vekili Abdulvahap Batihan, Grup Sözcüsü ise Ömer Öktem, AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu, Grup Sözcüsü Derya Pala, CHP Grup Başkan Vekili Ekin Ulaş Büyükdağ, Grup Sözcüsü Ezgi Aktaş, MHP Grup Başkan Vekili Uğur Durmaz, Grup Sözcüsü Cihan Demir oldu.

KOMİSYON ÜYELERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Gündemin ilk maddesinde, siyasi parti değişiklikleri nedeniyle ihtisas komisyonlarında boşalan üyelikler ele alındı. Yapılan seçimler sonucunda komisyon üyeleri oy birliğiyle belirlendi.

İmar Komisyonu: Rahile Yeni, Kadir Dalgıç, Fırat Eroğlu, Hasan Acar, Serkan Yıldız.

Plan ve Bütçe Komisyonu: Rahile Yeni, Ömer Ökten, Kazım Erten, Uğur Özcan, Kerim Ülge.

Hukuk Komisyonu: Ceren Leyla Gür Önalan, Mehmet Türkbay, Fatma Kuzu, İbrahim Ulubaş, Serkan Yıldız.

Sağlık Komisyonu: Nurcan Pirgan Çakır, Selami İyier, Ahmet Cambaz, Cihan Demir, Ezgi Aktaş.

Çevresel Sürdürülebilirlik Komisyonu: Abdülvahap Batıhan, Selami İyier, Serap Eyce, Hasan Acar, Serkan Yıldız.

Esnaf Komisyonu: Nurdan Şenkal Uçar, Kadir Dalgıç, Ayhan Uzunay, Ahmet Cambaz, Ekim Ulaş Büyükdağ.

Pazaryerleri Komisyonu: İnan Karakoyun, Abdülvahap Batıhan, Ayhan Uzunay, Bekir Kalaylı, Ekim Ulaş Büyükdağ.

Engelliler Komisyonu: Osman Sarı, Nurdan Şenkal Uçar, Ahmet Demirci, Uğur Durmaz, Kerim Ülge.

Burs ve Eğitim Komisyonu: Savaş Akıncı, Ceren Leyla Gür Önalan, Kader Ertemiz, Uğur Özcan, Ezgi Aktaş.

Gençlik ve Spor Komisyonu: Murat Özmen, Nedim Topaloğlu, Ahmet Cambaz, Cihan Demir, Ekim Ulaş Büyükdağ.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Nurcan Pirgan Çakır, Nurdan Şenkal Uçar, Ahmet Demirci, Derya Pala, Ezgi Aktaş.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu: Burcu Uğantaş, Mehmet Türkbay, Serap Eyce, Bekir Kalaylı, Ezgi Aktaş.

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu: Savaş Akıncı, Kemal Özdönmez, Derya Pala, Kader Ertemiz, Kerim Ülge.

Kentsel Dönüşüm ve Dirençli Kentler Komisyonu: Ömer Ökten, Nedim Topaloğlu, Fırat Eroğlu, Kazım Erten, Serkan Yıldız.

Hayvan Hakları Komisyonu: Osman Sarı, Ceren Leyla Gür Önalan, Fatma Kuzu, İbrahim Ulubaş, Kerim Ülge.

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu: Murat Özmen, İnan Karakoyun, Uğur Durmaz, Ahmet Demirci, Ekim Ulaş Büyükdağ.

Muhtarlar ve Mahalle Meclisleri Komisyonu: Murat Özmen, Osman Sarı, İbrahim Ulubaş, Ayhan Uzunay, Ekim Ulaş Büyükdağ.

İleri Yaş Komisyonu: Kemal Özdönmez, İnan Karakoyun, Fatma Kuzu, Uğur Özcan, Ezgi Aktaş.

Sosyal Yardım Komisyonu: Murat Özmen, Kemal Özdönmez, Bekir Kalaylı

"ASIL OLAN HALKIN İRADESİDİR"

Meclisin kapanışında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ağustos ayının Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, bağımsızlık mücadelesinin ve Cumhuriyet'in kazanımlarının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü hatırlatan Kınay, "Herkes kimin ne söylediğini, kimin ne yaptığını, kimin hangi yolda yürüdüğünü biliyor. Asıl olan halkın iradesidir. Biz Karabağlar'da halkımızın iradesine, demokrasiye ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamına da değinen Kınay, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. 17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren vatandaşları da anan Kınay, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Yerel Haberler, Belediye, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar Meclisi'nde Yeni Dönem: Komisyonlar ve Grup Başkanları Belirlendi - Son Dakika

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