Karabağlar Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Toplantısı Birinci Birleşimi Yapıldı

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Meclisi, mayıs ayı toplantısı birinci birleşimi, Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, ilgili önergeler komisyonlara havale edildi.

Karabağlar'da yapımı tamamlanma aşamasında olan Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi ile ilgili sürecin bakanlıkta olduğu belirtildi. Başkan Kınay, inşaat ve ihale çalışmalarının sürdüğünü, işletme kararının daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığını ve dosyanın bakanlık onayında bulunduğunu ifade etti.

İlk yardım eğitimi için proje

Mecliste ayrıca gençlere yönelik ilk yardım eğitimi verilmesi konusu görüşüldü. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından proje hazırlanması önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Pazar yerleri düzenlemeleri

Cennetoğlu Mahallesi'nde yeni pazar yeri kurulması ve Yaşar Kemal Pazaryeri'nin yeni alana taşınması teklifleri Esnaf ve Pazaryerleri Komisyonu'na sevk edildi.

Halk ekmek büfeleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ekmek büfesi çalışması kapsamında, yer tespiti ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda 10 yıl süreyle kiralama konusu görüşüldü. Önerge; Plan-Bütçe, İmar, Esnaf ve Hukuk Komisyonlarına havale edildi.

"Meclisin temel amacı çözüm üretmektir"

Başkan Kınay, mecliste yaptığı konuşmada Karabağlar halkının takdirinin en kıymetli unsur olduğunu vurguladı.

Meclisin temel sorumluluğunun Karabağlar'ın sorunlarına çözüm üretmek olduğunu belirten Başkan Kınay, "Karabağlar Belediye Meclisi'nde önceliğimiz; ilçemizin sorunlarını konuşmak, çözüm üretmek ve değerlendirmelerimizi bu çerçevede yapmak olmalıdır. Bu meclis, halkımızın bize verdiği sorumluluğun gereği olarak yapıcı, saygılı ve çözüm odaklı bir anlayışla çalışmak durumundadır" diye konuştu.

"Söz hakkına saygı ve sorumlu dil esastır"

Meclis içi üsluba dikkat çeken Kınay, söz hakkının kesilmesinin ve konuşmaların bölünmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Kınay, "Söz hakkının kesilmesi ya da konuşmaların bölünmesi meclis işleyişine uygun değildir. Hepimizin birbirimizin söz hakkına saygı göstermesi temel bir sorumluluktur" dedi.

Her ifadenin kamuoyuna yansıdığına dikkat çeken Kınay, "Kullandığımız her ifade geniş bir etki alanı oluşturduğu için daha dikkatli ve sorumlu bir dil kullanmak zorundayız. Hakaret, alay ve hedef gösterme kabul edilemez" diye konuştu.

"Hakaret ve suç işleme özgürlüğü yoktur"

Hukuki çerçeveye de değinen Başkan Kınay, eleştiri ile hakaret arasındaki ayrımın korunması gerektiğini belirtti:

Kınay "Hiç kimsenin, hiçbir koşulda hakaret etme özgürlüğü yoktur. Seçilmiş Cumhurbaşkanına, kamu görevlilerine, bürokratlara ya da herhangi bir kişiye yönelik hakaret; hukuken, siyaseten ve insani olarak kabul edilemez. Hepimiz yasa ve mevzuatlar çerçevesinde hareket etmek zorundayız" dedi.

"Karabağlar halkının takdiri en kıymetli olandır"

Kişilere yönelik iddialara da değinen Kınay, hukuk devleti vurgusu yaparak "Somut bilgi ve belgeye dayanmadan yapılan ithamları doğru bulmuyorum. Eğer ortada bir suç ya da hukuka aykırı bir durum varsa, bunun gereğini yapacak merciler bellidir. Kişileri hedef alan ithamlar meclisimizin saygınlığına ve Karabağlar halkına zarar verir" dedi. Karabağlar halkının takdirinin her zaman en önemli ölçüt olduğunu belirten Başkan Kınay, meclis üyelerine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.