Karabağlar Belediyesi İşsizlikle Mücadelede Yeni Adımlar Attı - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi İşsizlikle Mücadelede Yeni Adımlar Attı

Karabağlar Belediyesi İşsizlikle Mücadelede Yeni Adımlar Attı

Karabağlar Belediyesi, işsizliğe çözüm bulmak amacıyla İzmir Gömlek-Triko ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. Proje, nitelikli mesleki eğitim ve kadın-yetişkin istihdamını hedefliyor.

20.09.2024 11:07  Güncelleme: 11:14
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, ülkenin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çare bulmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Gömlek-Triko ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'yla da işbirliği protokolü imzaladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçedeki istihdama katkıda bulunmak için hayata geçirilen çalışmalar kapsamında İzmir Gömlek-Triko ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'yla da işbirliği protokolü imzaladı.

Başkan Kınay ve Oda Başkanı Olgun Aktaş'ın imza attığı işbirliği protokolüne göre, ilçede nitelikli mesleki eğitim faaliyetleri, iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik proje çalışmaları, odanın iktisadi işletme vasıtası ile belediyenin ihtiyacı olan tekstil ürünlerinin temini, iş birliği yapılan alanlarda faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ile iletişim ve işbirliği ve imalat işlemlerinin yapılması için fiziki alt yapı, bina, mesken oluşturulması sağlanacak. Protokol kapsamında, kadın ve genç istihdamına da katkı sunulacak.

Kınay: "Kent ekonomisi modeli yaratıyoruz"

Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burcu Uğantaş ve CHP Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Rahile Yeni'nin de katıldığı imza töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bu örnek işbirliğinin, istihdam sorununu çözmek için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kınay, "Bizler göreve başlarken sektör kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ve katılımcı bir anlayışla çalışacağımızı söyledik. Bu protokolle Mobilya Akademi gibi Tekstil Akademisi çalışmalarını geliştireceğiz. İş birliği olanaklarını artıracak, kadın istihdamına destek verecek, işsizliğe çözüm üreterek ara eleman yetişmesinin önünü açacağız. Böylece Karabağlar'ın kendi yerel ekonomisinin güçlenmesi için ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Tüm bunları hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Başkan Kınay, Bölgesel İstihdam Ofisi, gençlerle ilgili akademik çalışmalar, Mobilya Akademi ve Tekstil Akademi protokolüyle, birbirine bağlı bir kent ekonomisi modeli yaratmaya çalıştıklarını da söyledi.

Oda Başkanı Olgun Aktaş da Karabağlar'ın ciddi bir tekstil altyapısı olduğunu belirterek, "Ben çalışmak istiyorum diyen herkese kapımız açık olacak. Kadın, genç ve orta yaş herkese sesleniyoruz. Biz işi öğreterek meslek sahibi yapacağız. Bu protokol çok doğru bir zamanda ve çok doğru bir birliktelikle imzalandı. Karabağlar'da insanları meslek ve iş sahibi yapmaya hazırız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi İşsizlikle Mücadelede Yeni Adımlar Attı - Son Dakika

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